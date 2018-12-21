人車爭道有解 民權路人行道開工

2018-12-21 14:00

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市民權路（經國路至世界街段）全長約380公尺，沿線有曙光國小、曙光女中，是學童上下課的主要道路，卻有著缺乏人行道、變電箱擋路等問題，經市府編列預算，將重新配置車道，建置寬2至3公尺的人行道，於今天舉辦開工典禮，預計在明年3月底完工。

市府交通處綜合規劃科長林俊源指出，該路段全長約380公尺，沿線有曙光國小、曙光女中，僅有曙光國小周邊有90公分的人行道，沿線還有變電箱影響行人通行，造成人車爭道。

林俊源表示，市府獲得中央補助520萬元，自行編列114萬元預算，將重新配置車道，調整道路空間與變電箱，建置寬2至3公尺的人行道串聯隆恩圳與新竹綠園道，打造優質步行環境。

雲開建築師事務所建築師徐愛雲指出，民權路是新竹綠園道的延伸，新的人行道鋪面將採用相同設計，塑造整體感兼具動線導引的功能；此外，因民權路沿線有住戶與商家出入口，人行道在設計上將設置斜坡道或與道路齊平方式，方便進出。

市長林智堅指出，市府不斷與當地學校、居民、台電協調、溝通，並極向中央爭取經費，成功促成民權路人行道步行環境的工程，新的人行道可直達綠園道與新竹之森，另一頭也可通往隆恩圳與巨城購物中心，提供民眾更舒適的散步空間。

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