大村巨峰葡萄愛心義賣 製成「冬至葡萄湯圓」

2018-12-21 13:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕冬至不吃澱粉湯圓， 葡萄湯圓香又甜。

冬至是昔日各家團聚的日子，也有年終團圓之意涵。斗六市愛迪亞幼兒園為傳承這項傳統節日，也為創世基金會歲末送暖，響應大村巨峰葡萄愛心義賣，結合工藝與創意，今天特製有別於傳統得澱粉湯圓，以彰化有名的大村葡萄所製成的「冬至葡萄湯圓」讓不愛吃水果的孩童都開心品嘗圓滾滾的甜美葡萄，也了解冬至的意義。

創世斗六院表示，大村鄉以生產巨峰葡萄聞名全國，飽滿多汁的巨峰葡萄色澤深紫、果粒圓潤，大村鄉地21班班長賴坤豪有感葡萄像植物人一樣須細心呵護，雖然冬季葡萄量少，仍全力提供，只盼透過辛苦用心栽種的葡萄義賣傳遞愛心，讓更多人響應葡萄義賣以能持續幫助植物人。

目前斗六院照顧42為植物人，每月平均奶粉需求180公斤，安養經費難以籌措，感謝各界善士歲末送暖愛心響應葡萄義賣或長期小額捐助，支持植物人長年安養服務經費。創世斗六院表示，每個植物人背後都有一個辛苦的家庭，許多植物人家屬因背負著長期照護的壓力，不堪負荷而拖垮整個家庭，希望民眾踴躍認購，協助植物人家庭。

賴坤豪共提供1000箱葡萄給創市斗六院義賣，一箱兩公斤，每箱350元，賣完為止，目前已被預訂600箱，義賣專線：（05）537-7855。

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