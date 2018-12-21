訴願被駁回 國語日報發聲明繼續打行政官司

2018-12-21 13:30

〔記者林曉雲／台北報導〕針對行政院駁回國語日報社的訴願，認定國語日報社是政府捐助之法人。國語日報社今天中午發出兩點聲明，強調依台北地方法院107年度抗字第71號民事裁定，國語日報社自始即非政府捐助成立之財團法人，也不是公營事業。

國語日報社第二點聲明指出，行政院只採納教育部之主張，未參酌該社提出之相關證據，而駁回該社訴願，顯然與法院裁定不符，對於行政院駁回訴願，國語日報社深表遺憾，不過，為了維護新聞媒體之獨立自主經營，將再提出抗告。

國語日報社因不服教育部認定其為政府捐助法人之行政處分，向行政院提起訴願，行政院訴願會作出決定，認為國語日報社始終未提出民間出資的證據，政院認定教育部的行政處分無不法或不當，國語日報社確屬政府捐助法人，駁回國語日報社告教育部的訴願，判定國語日報社敗訴。

教育部表示，法院為維持國語日報社務運作早日回歸正軌，先指派7名臨時董事，協助社務運作；然據瞭解，迄至目前為止，國語日報社仍拒絕接受法院所裁定的臨時董事人選，已嚴重影響社務運作，教育部呼籲國語日報社應儘速依法院裁定召開董事會議，教育部並將持續恪遵職責，積極監督國語日報社，要求該社配合政府捐助財團法人相關規範，辦理捐助章程修正及董事改選；並應提出預算書、決算書送立法院審議，避免公產私有化，冀求維護國家利益與社會公益。

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