興中國中6教室 成立森林宜蘭發展中心與圖書館

2018-12-21 13:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣五結鄉興中國中，因代理縣長陳金德提出廢校與收回餘裕空間等議題而引發爭議，不過，縣政府盤點全校餘裕空間後，最後敲定僅利用6間教室，成立森林宜蘭發展中心與森林圖書館，金森林宜蘭發展中心正式揭幕；宜蘭縣副縣長余聯興說，盼藉此創造學校、縣府與當地社區三贏。

興中國中有47年歷史，但受到少子化衝擊，縣府今年展開通盤評估時，被列為優先停辦選項，但消息傳出後，引起教師、家長譁然，縣府也暫緩停辦作業；但事後陳金德仍指示教育處盤點興中國中餘裕空間，打算徵用興中行政大樓1、2樓，給校舍不足的慈心華德福實驗高中使用。

但全案反彈聲浪未曾停歇，最後縣府將興中校舍給華德福的計畫也胎死腹中；根據縣府統計，興中縣有39間教室，盤點後的確有餘裕空間，縣府最後定案，將其中6間教室，給樹藝景觀所成立森林宜蘭發展中心與森林圖書館，共斥資600餘萬元整修、規劃。

森林宜蘭發展中心今揭牌啟用，森林圖書館則預計明年2月完工，將存放2300餘冊的書籍，開放社區、學校師生與一般民眾使用；余聯興說，森林宜蘭發展中心，將作為教育訓練場域，培育為宜縣樹木維護與種植的人力，訓練對象包含縣府志工及植樹有關的民間團體。

余聯興指出，至於森林圖書館的藏書，將是跟植樹、環保與永續發展有關的書籍，除森林宜蘭發展中心受訓的學員，可以到圖書館查尋資料，興中的師生與當地社區民眾，也都可以利用館內的閱讀空間，盼藉此為縣府、學校與社區創造三贏。

余聯興表示，縣府積極推動植樹計畫，但公部門人與資源有限，讓計畫恐有能量不足之虞，森林宜蘭發展中心與森林圖書館未來若能讓綠化與植樹成為全民運動，相信「森林宜蘭」願景能提早實現，打造出國際級宜居城市。

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