福原國小學生偕駐校藝術家 把校名標誌變公共藝術品

2018-12-21 13:19

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉福原國小6年前改建後，遲無校名標誌，經駐校藝術家及學生共同發想創作出結合校名的公共藝術作品「幸福原點」，成為學校的重要門面，今天上午揭牌，二年忠班學生開心地說，大家一起創作的作品可以放在校門，代表大家畫得好。

福原國小校長林宜茂表示，該校教室2012年打掉舊大樓重建後，成為開放式校園，多年來遲未設置校名標誌，家長們盼能「重出江湖」，校方與台灣好基金會合作藝術家駐校計畫，由林希羽及齊小育兩位藝術家創意引導、課程規劃，與全校師生展開這項藝術創作。

林希羽說，過程中學生們發揮想像力，從老鷹脖子、翅膀等各部位的羽毛形狀、顏色，到不同鳥類的樣貌，更將想像化成實際作品，最終選出6隻個代表1至6年級的鳥，製成公共藝術品。

林宜茂指出，此作品經全校師生共同討論後，決定命名為「幸福原點」，8個小圓燈代表稻米之鄉的金黃稻穗，一旁的大樹代表福原國小，以展翅高飛的鳥兒代表學生，意在汲取來自四面八方的養分，並藉由大樹的協助成長茁壯，未來也能返回家鄉，注入新的養分，成為更多孩子的「幸福原點」。

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