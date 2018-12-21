歐亞水獺一家4口終於團聚 歡度耶誕假期

2018-12-21 12:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園的歐亞水獺家族，今年初歐亞水獺媽媽「金莎」產下雙胞胎「浯優」和「浯綠」之後，為了讓「金莎」能專心育幼，參照IUCN國際自然保育聯盟及國際間專業照養等資訊，讓歐亞水獺爸爸「小金」在「金莎」育幼過程中短暫缺席。照養團隊近2個月的前置作業及持續觀察評估後，終於決定讓「小金」、「金莎」一家4口團聚，提前歡度全家共享的耶誕假期。

園方指出，歐亞水獺戶外活動場內，常看到「金莎」帶著「浯優」和妹妹「浯綠」熟悉環境，展現下水抓魚的厲害技能。為了讓一家4口得以團聚，照養團隊早就開始各項籌備作業，在10月初先讓「小金」搬家，去當「金莎」母子的隔壁室友，熟悉彼此的味道及適應環境，同時也觀察不同個體間互動的行為，作為評估未來混群時機的參考依據。

照養團隊評估時機成熟，11月26日一家4口終於相聚。當日一早在室內見面，「浯優」立馬展現活力，能持續尾隨「金莎」、「小金」活動，「浯綠」則是較慢才跟上團體行動。回到戶外活動場，大部分時間「浯優」都尾隨「金莎」、「小金」在活動場追逐玩耍，「浯綠」則是自行活動，偶爾才會跟上腳步玩耍。

照養團隊全程戰戰兢兢，仔細觀察「小金」和「金莎」母子的互動狀況，幸運的是，「小金」和「金莎」一家4口都沒出現威嚇打鬥的行為。歷經一週白天混群順利的情況下，照養團隊在12月上旬啟動全日混群的模式，持續觀察一家4口的互動狀態，也感受到全家和樂融融的氛圍。

園方表示，有趣的是，保育員在上下午例行的浮球餵食過程，發現妹妹「浯綠」早上都比較不想活動，常常是在「金莎」、「小金」、「浯優」吃了一半之後，才開始動作，但下午就較有活力，會立即一起搶食，因此還被保育員取了個「宅女」的暱稱。

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