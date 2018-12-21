LINE跨足物聯網 還能控制小綠人

2018-12-21 12:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕LINE的台灣用戶高達2100萬人，已經是相當普及的通訊軟體，但是LINE今天在台灣舉行第3屆開發者大會，更展現LINE跨足物聯網的決心，以「LINE Things」物聯網平台實體應用，讓開發者體驗操作LINE控制行人紅綠燈、開金庫密碼等等。

LINE今天在台北舉行LINE Taiwan TechPulse 2018大會，湧入近千人參加，會中發表9款讓聊天機器人更貼心的新功能、3款聊天機器人開發工具、LINE Things物聯網平台API，並首度公開重點服務LINE Pay內部技術架構。

LINE表示，希望透過分享技術和案例，讓開發者更加認識LINE的開發資源、工程團隊文化、最重要的是了解如何利用LINE的平台，打造更人性化的行動使用體驗。

9款聊天機器人的功能包含讓開發者可以設計按鍵，讓使用者不用輸入文字，而且提供call API，從LINE聊天室就可以直接撥打網路電話，讓使用者如果要提供客服服務更方便。

大會中LINE展現加入物聯網時代的決心，現場展示LINE Things物聯網技術開放平台實際應用方式，使用者以LINE介面就能控制行人紅綠燈號和開啟金庫密碼，參觀者都能現場體驗，LINE表示， LINE擁有大量使用者，也有基礎程式和串接服務，對於開發者來說是更便利的平台。

LINE指出，LINE不再只是手機上的應用程式，透過物聯網的連結，讓串接LINE平台的應用可以跨出手機、延伸到各種裝置，目前物聯網相關程式開發過程中，開發者往往面臨不僅要開發應用，還要包辦裝置管理和通訊系統開發等工作，使用LINE的物聯網平台服務，使用者只要專心開發應用，不用再自行研發應用程式，省下開發成本。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/