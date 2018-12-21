非洲學生溜中文秀拳法 台灣學生驚嘆「好厲害！」

2018-12-21 12:23

［記者林宜樟／嘉義報導］非洲賴索托王國和嘉義縣朴子市淵源極深，當地許多台商、移民都來自朴子市，今天中華民國阿彌陀佛關懷協會（ACC）在賴索托照顧的院生們到朴子國小和學生們進行「2018行願非洲 讓愛飛翔」交流，賴索托學生講起中文、表演傳統武術，流利的中文和精湛的武藝讓台灣學生直說「好厲害！」

ACC賴索托院生今天到訪朴子國小，朴子市長王如經、朴子市長當選人吳品叡及陸軍第十軍團政戰副主任汪炳宏上校到場參與，傳愛天使鼓團表演、陸軍十軍團陸軍儀隊演出娃娃舞，朴子國小學生也用帶動跳來迎接遠從非洲來的客人，一同參與陸軍十軍團設置的關卡，兩國孩子相互交流，還瞭解到賴索托傳統最高感謝表現是男子單膝跪地、女子雙膝跪地的禮儀。

王如經說，朴子市與賴索托交流很久，他到賴索托時，看到當地貧困的生活，希望這次交流能讓台灣的孩子瞭解地球有兩個世界，珍惜在台灣擁有的幸福；吳品叡也說，看到孩子們努力練習，精彩的演出，讓兩國的小朋友們開心交流。

朴子國小校長林金進說，ACC是由台灣慧禮法師所發起的國際人道救援撫育組織，在非洲馬拉威、賴索托、史瓦濟蘭、納米比亞，蓋孤兒院及學校，助養孤苦失親的非洲孤兒，以教育改變非洲「因飢餓而瘦弱，因疾病而死亡」的宿命，感謝ACC讓朴子國小的孩子與來自非洲的孩子有所互動，體驗不同文化，增進視野。

由於賴索托衛生環境差，生活條件不佳，ACC鍛鍊孩子們的體能，每天早上5點起床拉筋做操，練習傳統武術，今天上場表演當地歌謠、傳統拳法，還用中文與台灣學生互動。

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