產銷履歷達人就是不一樣 種栗子南瓜供不應求

2018-12-21 12:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕72歲在屏東縣里港鄉租地的農民李明從，種田超過一甲子，5年前聽從晚輩意見種栗子南瓜，並申請產銷履歷驗證，因市場通路穩定，從4分多地到最近租了2公頃多種絲瓜及栗子南瓜，目前果園瓜實纍纍，一顆顆吊在棚架的南瓜，像是綠色燈籠懸著，十分夢幻。

李明從表示，學校剛畢業後就跟著家人務農，雖然住在旗山，但種田的地都在里港一帶，以前都種香蕉、甘蔗等，近幾10年來改種小黃瓜及絲瓜和四季豆等，從前沒有產銷履歷制度，農藥行說用什麼藥就用，連施肥也只是憑經驗。

直到兒子參與家裏的農作後，對他種植方式不能認同，兩人經常起爭執，但此時他生病暫時離開農場，李文修開始引用新觀念，減少噴藥次數，施用有機肥，發現收成並沒有減少，反而因秩序性管理成本降低，身體也健康，他也不得不承認，還是年輕人有觀念，5年前於是申請產銷履歷驗證。

一般市面不常見的栗子南瓜，在安全管理下受到市場歡迎，今年初擴大租地栽種，用相同管理方式，瓜果結實纍纍，而且已被通路商訂購一空。

李明從說，6年前剛接觸到栗子南瓜，還摸不透習性，第一年所種的南瓜，幾顆都可以算的出來，因為數量很少，全都送給親戚朋友品嘗，他們都說沒吃過這麼好吃的南瓜，讓他信心大增，請教改良場專家，第二年產量大增，像現在滿棚瓜果懸吊，像一朵朵綠燈籠相當吸引人。

去年獲農委會產銷履歷達人的殊榮，讓他更有份使命感，要把南瓜顧得更好，每天到瓜園巡視修剪枯葉枝條，分批栽種分期採收，預計第一批南瓜12月底陸續收成。

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