鴻梅新人獎巡迴展 台灣藝青世代聲音駐留場

2018-12-21 11:50

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市文化局梅苑畫廊即日起至名年1月1日舉辦「鴻梅新人獎巡迴展」，將展出財團法人鴻梅文化藝術基金會贊助培育的5組新秀藝術家及藝評家作品，同時回顧基金會十10年發展歷程，展覽會以結合創作與評論的方式，拓展大眾認識及欣賞藝術面向。

文化局視覺藝術科長徐瑞蘭指出，本次鴻梅新人獎巡迴展作品歷時兩年創作發展，展出形式有別以往，將自訂展出主題，從不同的生活面向切入，不論是以動物的隱喻、海面的波光、氣氛的重現、線條的重構或廢墟的景觀作為元素，都是參展藝術創作者經過多年的構思與錘鍊所完成。

鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順表示，該基金會成立於2008年，於2013成立5週年之際啟動「鴻梅新人獎」，以3年為計畫單位，第一年公開徵選、第二年創作及評論併進、第三年出版作品集並巡迴展覽，藉此支持對藝術創作懷有充沛熱情與夢想的年輕藝術創作者。

市長林智堅指出，生根於新竹、活躍於藝文界的「鴻梅文化藝術基金會」長期關注台灣藝文人才及環境，尤其致力藝術人才的挖掘、陪伴與涵育工作。今年適逢「鴻梅文化藝術基金會」成立10週年，特別藉此表達敬佩、感謝之意，期待新竹文化城有越來越多的藝文種子萌芽茁壯。

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