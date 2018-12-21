因應夢時代、大魯閣兩處跨年 高捷與輕軌都將延長營運

2018-12-21 11:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕為疏運2019高雄夢時代及大魯閣草衙道跨年晚會，高雄捷運今指出，12月31日將延長營運時間，紅、橘兩線末班車將於翌日凌晨兩點，分別自端點站發出，12月31日下午即啟動跨年輸運措施，自下午1點起視現場人潮加密班距，最短班距3分鐘內。

高捷表示，另為服務參加元旦升旗民眾，元月1日各端點站將提早發出首班營運列車，時間各為紅線小港站清晨5點10分、南岡山站4點45分、橘線西子灣站5點28分及大寮站5點10分。

跨年夜當天，輕軌系統營運服務時間為早上7點至隔日凌晨1點30分，亦將視人潮加密班距輸運旅客，1月1日恢復正常假日營運。

高捷說明，由於跨年會場週遭停車場爆滿、人車雍塞，高捷公司建議參加跨年活動民眾，可將車輛停放於R13凹仔底站、R21都會公園站、R22青埔站、R23橋頭火車站、O4市議會站及O13大東站等站外停車設施，再轉乘捷運直接到達R6凱旋站或R4A草衙站活動現場，多利用高雄捷運系統，可大幅減少民眾等待時間。

此外， 因跨年及演唱會活動散場易湧聚人潮排隊購票，高捷公司提醒民眾善用電子票卡（證）及「單程票代用劵」最省時，不需久候購票即可快速通閘搭車。

「單程票代用劵」於12月31日下午18:00起，於時代大道臨時售票區開賣，但捷運腳踏車客票於全線車站暫停販售。

另提醒民眾留意，避免攜帶折疊式腳踏車乘車，波波球/發光汽球/告白氣球等危險物品，禁止攜入車站，以維護乘車安全。歷年跨年倒數後，車站湧入大批人潮，高捷公司呼籲民眾候車不爭先推擠，請配合現場人員指揮管控，以維護自身安全。

相關訊息可至高捷官網參考。

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