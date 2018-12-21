搶招優秀台生 日本近畿大學辦交流50週年慶典

2018-12-21 11:46

〔記者林曉雲／台北報導〕搶招優秀的台灣學生，日本近畿大學今天在國際會議中心盛大舉辦「在台日學生交流50週年慶典」，希望透過與台灣的大學及企業交流，加深台灣與日本的友好關係，現場除有學校演講說明、留學諮詢、企業設攤等，下午更安排鮪魚解體秀、空手道社團體表演、吉本長駐藝人漫才、日本美食供應等。

校長細井美彥在官網說明，近畿大學成立於1949年，教育目標是培養「受人敬愛、受人信任、受人尊敬」的畢業生，建校精神是「實學教育」與「人格陶冶」，而近畿大學是由成立於1925年的大阪專業學校與1943年成立的大阪理工科大學合併而成，創始人世耕弘一「讓渴望學習的人得以學習」理念是學校辦學信念，從醫學到藝術與文學，甚至透過函授方式學習。

校長細井美彥強調，世界目前正處於重大轉型期，日本必須成為先驅者，透過第4次產業革命的技術創新應用於各行各業以解決各種社會問題，讓「Society5.0」成為現實，因此必須開發創新技術，利用AI與IoT來激勵經濟與社會進步，近畿大學進行了許多產學合作專案，學生和教學人員同心協力將各個領域的專業知識與技能結合起來，即為「實學教育」的一個例子。

此外，近畿大學透過國際學院的成立、與俄羅斯之間的學術交流等來推動全球化，並與許多海外大學簽訂合作協議，將進一步改善設施，以開發一個吸引海外教學人員與學生的教育和研究環境。而為了迎接2025年近畿大學成立一百週年，該校正在東大阪的主要校區展開大型建設計劃，新的學術據點「ACADEMIC THEATER」於今年4月開放，其設施顛覆常識，設有採用獨特圖書分類架構的Biblio Theater，其藏書約有7萬本，其中包含約2萬2千本漫畫、以及包括女性專用房間在內的24小時自習室。

學校表示，在日本以報考人數第一為榮耀的近畿大學，不僅是日本國內，2018年度外國人留學生入學考試中，更有來自世界各地超過500位以上的外國人留學生報考，身為西日本最大規模綜合大學，歡迎抱有各種夢想的台灣留學生加入。

搶招優秀的台灣學生 ，日本近畿大學辦台灣學生交流50週年慶典，還安排鮪魚解體秀等娛樂節目吸睛。（取自官網）

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