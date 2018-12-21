六都長照政策總體檢 台南、台中表現佳

2018-12-21 11:22

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委陳靜敏上午召開記者會發表對六都長照護理政策的體檢結果及建言，陳指出，老年人口最多的台北市雖擁有醫師市長，但長照服務涵蓋率僅22.11%，目前居於六都之末，台南的涵蓋率則達到35.3%，榮登六都之首，此外台中不僅以33.51%涵蓋率居次，且在交通接送、喘息服務等多個領域的表現均為六都第一。

陳靜敏指出，目前老人最多的台北市，長照需求推估人數高達96079人，然而台北市的長照服務涵蓋率卻僅有22.11%，居於六都之末，此外市長柯文哲推出整合各種照護服務的「石頭湯計畫」，讓個案管理員把長照資源送到家中，雖然立意良好，但該計畫從2016年9月執行至今，仍僅8家醫療單位和4家社福團體承辦，效果不彰，建議柯應推動居家醫療服務，並強化出院服務銜接長期照顧服務。

在新北市部分，陳靜敏表示，雖然新北市今年擴大了失智照護網絡與建構社區整體照顧服務體系，在這兩個項目居於全國領先地位，但在交通接送服務上卻表現不佳，目前僅有一家單位完成特約，且整體長照服務涵蓋率僅22.65%，也有很大進步空間。她建議，侯市長宜落實健康活力老化的相關政策，延緩老人需要被照顧的時間，並朝「一里一銀髮俱樂部」的目標邁進。

在桃園市部分，陳靜敏指出，桃園的老年人口比率為10.79%，是六都中最年輕的城市。整體看來，桃園在巷弄長照站佈建、出院準備服務醫院的涵蓋率上均居於全國領先地位，不過在特約照顧服務機構的數量上仍有進步空間。她建議，鄭市長可再提升照顧服務與失智照護的量能，並實現增加老人健保費與假牙補助的競選政見。

在提到台中市時，陳靜敏則先無奈表示：「看了都要掉眼淚！」她指出，台中在長照領域可謂是資優生，在市長林佳龍多項首創政策的帶領下，台中不管是整體照顧服務體系、專業服務、預防延緩失能據點、喘息服務還是交通接送，均居全國最領先地位，長照服務涵蓋率也達到33.51%，沒想到林市長最後仍被「死當」，建議新任市長盧秀燕能夠延續這些好的政策。

在台南市部分，陳靜敏表示，台南的老年人口比率是六都第二，今年不僅照顧服務、營養餐飲服務及出院準備服務的涵蓋率均領先全國，整體長照服務涵蓋率高達35.3%，也是六都之冠，堪稱是長照界的「學霸」。建議新任市長黃偉哲除了延續過去政策，也可考慮強化社區整體照顧服務體系與失智照護佈建，打造醫養整合的長照體系。

在高雄市部分，陳靜敏指出，高雄的老年人口比率排行六都第三，其在照顧服務、預防延緩失能據點、失智照護等方面均有優秀表現，但交通接送服務目前僅一個單位完成特約，仍應加強，整體長照服務涵蓋率29.39%也有進步空間。

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