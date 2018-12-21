員工超傻眼！老闆用交友軟體徵人大讚：比人力銀行好用

2018-12-21 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕交友軟體竟然還有這種用法...有老闆在開會時和員工分享交友軟體多好用，員工一聽大笑說那是「約炮軟體」，心想老闆真是「傻白甜」，沒想到老闆成功在上面約了一個女生來面試，且下週一就要到公司報到，老闆滿意地誇讚，比網路人力銀行好用！

一名女網友到網路論壇「Dcard」爆老闆料，老闆白手起家，創立了「一家極需創意發想的中小型企業」，因為沒有架子、和員工相處得很融洽，「大家都蠻敢跟老闆亂開玩笑，整天都很歡樂」，日前開會時，老闆心血來潮地向員工推薦最近發現的交友軟體，並誇讚有趣又好用，「聽了app跟網站名字後，被我們嘲笑說：『那些都是約炮軟體欸！哈哈哈哈』」，老闆驚訝地說，「蛤？是喔？難怪我跟他們說男40，對方直接離開聊天室」，底下的員工們各個心裡想著，「都活到40歲了，怎麼還會分不清楚呢！真是老年傻白甜啊～」

沒想到老闆繼續說道，「有個女生，看到他40歲沒離開」，聊天過程中，老闆隨口問了她年紀、工作等簡單的個人資訊，得知對方剛畢業不久、前份工作是網路企劃後，老闆想起公司正好缺這方面的人手，便當場約起面試，「那跟我們公司很相近欸！不然這樣～我給你一個面試機會如何？」員工聽到這裡，無不表情錯愕，「不！會！吧！老闆居然在交友軟體上應徵人？」當下議論紛紛，「小女生應該不會來吧？」「這會被當詐騙吧，你確定警察沒在樓下？」「你484假借面試名義把人家騙來，想幹嘛？」「嗶嗶嗶，警察先生我要檢舉我老闆」。

結果沒想到這女孩還真的依約到公司面試，而且還順利錄取了，下週一就會開始到公司上班，如此奇葩的應徵過程讓原PO崩潰直呼，「我當初究竟為何要筆試考，上交友軟體就好了啊！」原PO最後透露，「老闆說他還會持續在上面跟人家聊天...」若剛好在交友軟體遇到「男40」，又剛好缺工作的話，切記不要離開，因為很有可能就是老闆又來徵人了。

PO文吸引不少網友躍躍欲試，「真心想應徵！麻煩給我地址跟電話」、「哪個app我也要去下載」、「想應徵加1（認真」；網友紛紛留言，「笑死，面試考什麼試啊，下載交友軟體就好啦！」「哈哈哈！這樣也行喔！妳老闆也太狂了吧！」「人力銀行刊登費超級貴欸！老闆很會省錢」、「哈哈哈，快笑死了，這什麼操作」、「太狂，差點又以為是交友軟體葉配」、「以後都會很期待40歲男子」。

也有網友分享，「這不是沒有不可能，我男友在玩遊戲跟匿名軟體各找到一個人，然後然後，他們現在就創業了」、「我之前就遇過直接說徵祕書的，結果後來變包養根本沒上班」。

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