明年228連假澎金馬航線 12/24統一開放訂票

2018-12-21 11:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年228連假疏運期間離島管制航線，將於12月24日上午9點統一開放訂位，交通部民航局表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，將提供1300架次，共計10萬4096個座位數。

明年228共有4天連續假期，民航局規劃，從2月27日至3月4日共6天為航空疏運期，並以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖－金門航線）636架次、4萬7730個座位數；金門航線574架次、5萬186個座位數；馬祖航線90架次、6180個座位數，民航局表示，後續將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，228連假疏運尖峰時段，包含2月27日至3月1日台灣出發往離島方向，3月2日至3月4日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓使有限航空資源獲更有效利用。旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。

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