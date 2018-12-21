五專展翅計畫 企業投6千萬助882名學生

2018-12-21 11:27

〔記者林曉雲／台北報導〕為扶助弱勢專科學生及提升專科畢業生投入就業職場，教育部自106學年度以13所專科學校小規模試辦五專展翅計畫，107學年度擴大至附設五專的科大，共補助27校、882名學生，贊助企業206家投入投6千萬元，提供生活獎學金及正式職缺。

教育部政次姚立德表示，高等教育是終結式教育，受完高教走入社會職場，因此高教應成為翻轉社會階層的重要力量，提昇高教品質，落實配套機制，其中五專的弱勢學生尤其多，40年前他本身從台北工專畢業，因此翻轉了他的出身社會階層，讓優秀孩子不因經濟限制，減損追求夢想的力量，五專展翅計畫希望幫助優秀的弱勢生，免於專四和專五被迫打工賺學雜費和生活費，而能專注學習更深的專業知識。

教育部為使五專生安心學習，鼓勵學校透過產學合作，共同培養企業所需人才，企業提供學生在校期間（例如專四）每月至少6千元之生活獎學金助（護理科學生如獲得醫院機構認養，每月至少1萬元）。

此外，如學校課程有安排校外實習，則於實習期間（例如專五）給予基本工資以上之實習津貼，教育部另外補助參與計畫之專四、專五學生就業獎學金（學雜費補助），畢業後直接到實習的企業就業。

教育部技職司長楊玉惠指出，由於技專校院經濟弱勢學生占多數，為使這些學生入學後，不因經濟壓力中斷學業，鼓勵五專生畢業即刻就業，由學校引進企業資源，贊助學生生活所需生活費。教育部推動五專展翅計畫，就學生而言，減輕學生就學負擔，使弱勢學生有機會翻轉未來，進而促進社會流動；就學校及企業而言，學校建立完善就業輔導與媒合機制，與企業共同培養產業需求人才，縮短學用落差。

而配合12年國教免學費，參加五專展翅計畫的優秀弱勢生，五專前3年免學費、後2年每月有企業贊助的生活獎學金或實習津貼，就讀五專的學生在學期間學費全免，畢業後即有正式職缺就業，學生能安心就學，企業有中級技術人力投入職場，創造雙贏。

參與計畫的樹人醫專學生李佩芬表示，單親媽媽工作辛苦，展翅計畫讓她無後顧之憂，也可專心準備國考；敏惠醫專學生黃琇芳表示，展翅計畫幫助她可維持開銷和順利完成學業；新生醫專學生林秀燕表示，展翅計畫讓她不用煩惱學雜費，可往設計師夢想前進；新店耕莘醫院護士張芷菱表示，去年她還是耕莘學生，之前一直半工半讀，展翅計畫讓她在專五不用忙於打工，而能專心考上護理師，無縫接軌去耕莘醫院工作。

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