台中花博台開積木概念館 攝影及積木創意設計賽起跑

2018-12-21 11:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本知名建築師隈研吾以1472顆三角積木，於台中花博園區打造金字塔建築「台開積木概念館」，結構雄偉壯觀。台中市政府今天說，台開積木概念館舉辦攝影及積木創意設計比賽，即日起至明年3月31日開放報名並上傳照片。

台中市政府舉辦世界花卉博覽會，廣邀台中在地企業打造企業館，包括友達、台中精機、正隆、台開、台中市不動產開發公會、創業楷模企業，在后里森林園區、豐原葫蘆墩園區興建6間企業館。

「台開積木概念館」由設計2020東京奧運主場館的隈研吾操刀，透過1472顆三角積木堆砌金字塔造型，應用細胞概念展現積木原始價值，館內外的茶花庭園可觀賞「姬」、「早珍珠」、「天香」及台灣自行培育的「夢娜玫瑰」茶花等1200種特色品種，讓遊客同時體驗建築與茶花之美。

市府經發局說，為讓更多人參與花博盛會，並透過鏡頭傳遞自然生活美學，積木概念館舉辦攝影比賽，邀請民眾以「台開積木概念館」、「茶花」、「我與台開積木概念館」3大主題拍攝照片；積木創意設計比賽則邀請民眾以概念館的造型DIY益智立體積木模型，發揮創意組合成具有美感與特色的作品，兩項比賽活動均需將照片上傳至指定網頁報名參賽。

經發局指出，比賽報名即日起至明年3月31日止，預訂4月評審、公布得獎名單，並舉行頒獎典禮，將取前3名獎勵，首獎可獲得花蓮2天1夜之旅、建築大師隈研吾簽名限量積木模型及紀念馬克杯各1組。

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