空氣污染累積！中部2站亮紅燈 全台12測站橘色提醒

2018-12-21 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕綜合清晨風弱等因素影響，西半部空氣污染物累積，截至今天上午11時止，全台已有2測站亮起紅燈、12測站呈現橘色提醒等級。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午11時止，全台已有12測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，多數集中在西半部嘉南以北地區；此外，台西與麥寮2測站更達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部以南位於下風處，擴散條件較差，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級。

環保署表示，台西及麥寮的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；西半部部分地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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