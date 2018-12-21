囧星人「中國台灣」掀議 她感嘆被表態已是常態

2018-12-21 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣Youtuber囧星人在中國網站「今日頭條」上表示自己來自中國台灣，引起社會反彈，囧星人事後表示那篇文章非她本人所發，部落客「廣告小妹」對此分析，「中國台灣」4字不加有風險，加了好辦事，她感嘆的說，若要到中國發展「被表態已是常態」。

中國網站今日頭條，昨（20日）天出現一篇文章，名稱為冏星人的帳號，以簡體字寫下，「嗨，大家好，我們是来自中國台灣的冏星人」，引發台灣網友反彈，譏諷冏星人是中國冏星人。囧星人對此回應，該篇文章為處理她作品的MCN公司的北京小馬文娛公司所發，不是她本人發的文章，文章也已經刪除。

「廣告小妹」指出，她相信囧星人的說法，不過也提醒公眾人物前往賺錢時務必三思，因為「被表態已是常態」。廣告小妹認為，「中國台灣」4個字是通關密語，不加有風險，加了好辦事。她分析，內容授權象徵著對方有行銷義務，創建社群平台帳號是業界標準SOP。

「廣告小妹」進一步說，與中國公司合作前，別一看到人民幣就腦衝，「想賺錢的心我懂，我也很愛錢，但風險請自行評估」，她認為，囧星人將內容授權給中國「這代表她應該有先做好心理準備」，才會造成許多網友會對此感到不滿。

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