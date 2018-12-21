選後提檢討 國教盟：主張快樂學習的市長候選人幾乎落選

2018-12-21 10:42

〔記者林曉雲／台北報導〕大選之後提檢討，國教行動聯盟今天召開記者會，理事長王立昇表示，從9合1選舉結果，可以看到人民對於改善生活的強烈盼望，要讓人民過得好，就要拚經濟，台灣要能不懼怕中國的威脅，不靠中國賞紅利，就要能賺全世界的錢，也就要面對全世界的強大競爭，辦好教育是重中之重，經檢視六都市長各候選人，主張「減輕壓力、快樂學習」的六都5位市長候選人（姚文智、蘇貞昌、林佳龍、黃偉哲、陳其邁）中，只有黃偉哲當選，如果沒有好的配套，減輕壓力、快樂學習恐導致競爭力下降，質疑落選的4位候選人是否因為比較不重視競爭力而落敗？

國教盟引用國家發展委員會於2018年8月推估，我國總扶養比（每百位工作年齡人口15到64歲所需負擔之總依賴人口），將從今年的37.9增加到2065年的101.4，年輕人的負擔將愈來愈重，但台北市立大學12月1日公布民調卻顯示，20歲至39歲青年對於台灣整體競爭力、產業政策沒信心比例高達7成，並有約5成青年未來可能赴中國就業。

王立昇強調，台灣要能不懼怕對岸的威脅，不靠對岸賞紅利，就要能賺全世界的錢，也就要面對全世界的強大競爭，拚經濟是為了現在的生活，辦教育是為了未來的生活，整個台灣要動起來，全民一起拚經濟辦教育，呼籲統獨藍綠放兩邊，經濟及教育擺中間，少子化時代，每一個孩子都要成為國寶，而不是媽寶，適性與競爭力是當前教育的主軸，寬鬆教育必需懸崖勒馬，必須重建「一分耕耘、一分收穫」的普世價值，以帶動學生的學習動力。

國教盟另外觀察到，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、韓國瑜等市長當選人都認為要有公平公正的評量。韓國瑜更進一步主張要調整高雄區的12年國教入學制度，希望能比照基北區及宜蘭區，在第一階段就採7級分比序。國教盟籲請新市長上任後，能立即啟動12年國教入學制度的檢討，務必要做到公平公正，讓孩子的努力能被看見，有效提升學子的競爭力。

台大電資學院院長張耀文則表示，台灣是不大的國家，但科技實力非常強，13年前，台灣的經濟表現曾受美國雜誌的高度肯定，半導體是鎮國之寶，去年產值約新台幣2.46兆、占台灣GDP的15％，晶圓代工全球市佔率70％、產值397億美元，台灣有舒服的生活水平，半導體扮演重要角色，今年上半年全球15大半導體大廠銷售排行則是美國、韓國、台灣，被韓國追趕過去，呼籲產業發展首重具競爭力的人才，要扎實完整的教育，不是口說快樂學習的寬鬆教育，就能培育出具競爭力的人才。

台南家長吳忠儒表示，台南區會考只分3級造成同分人數爆多，須進行不公平的同分比序，而且每級範圍太大，最慘的是中間的B，以今年會考社會來說，答對23到54題範圍內都為B，以資質中等學生來說等於是有沒有唸書都為B，對認真的學生很不公平，努力卻看不到收穫，台南區還將體適能列為單項比序條件，對於身心障礙學生、重大傷病及體弱學生、不宜檢測之學生極為不公，其金牌（PR85）標準甚至比警察特考還要高。

國教盟建議基北區、桃園區應增加同分群組志願數，從現行的5或3個志願一群組增加為10個志願一群組；桃園區、台中區、高雄區則應將超額比序之會考分數直接採7級分計算，並納入寫作測驗成績，不要先比3等第再比4標示；台南區先將「會考加註標示」的比序拉到體適能之前，並考慮新增積點制，同時要適度降低體適能比序門檻，並兼顧先天缺陷考生。

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