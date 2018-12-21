台東中央市場裝設冷藏設備 買豬肉更安心！

2018-12-21 10:29

［記者張存薇／台東報導］台東市中央市場是婆婆媽媽採買最佳選擇，不過傳統市場豬肉攤將肉品分切後、多直接放在攤位上展示，有衛生安全疑慮，台東市公所爭取農委會補助，輔導業者增添冷藏設備，有6攤響應，讓分切好的豬肉「住冷氣房」，有業者表示業績提升5成。

台東市公所經建課長陳進丁指出，中央市場攤位原本都沒有冷藏冷凍展示櫃，但台東市有多家大型超市進駐，在強力競爭下，傳統中央市場也要改變，才能持續吸引消費者上門，因此爭取農委會補助經費，豬肉攤冷藏冷凍櫃1個要價30萬元，由農委會補助一半、攤商自行負擔一半，也有的攤商一口氣購買2櫃，將未分切及已分切豬肉放開。

攤商邱碩鵬說，時代在進步，攤商也要跟著潮流走，國外及大型超市很多肉攤都有冷藏設備，如此可以更乾淨、衛生、也降低肉品生菌數、更新鮮，11月底裝設完成啟用後，目前業績已成長5成，且以40歲以下年輕族群接受度最高。

目前包括日新肉舖、月秀商號、源坤號、隆盛商號、源豐號、馨勝號都完成冷藏櫃裝備設置，部分攤商還推出購買豬肉還贈送環保購物袋措施，陳進丁說，這次補助以有冷藏車運送的攤商為優先，也就是豬肉從台東農產公司電宰後，直接以冷藏車送至市場，在以最快時間送進冷藏櫃中，全程保持5度低溫，明年也會持續輔導攤商裝設。

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