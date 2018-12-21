拉麵等太久要求退費給負評…竟遭店家洩個資公審

2018-12-21 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台中一間拉麵店日前發生一起消費糾紛，一對情侶顧客想到店中消費，卻因不熟悉點餐流程，和店員產生糾紛，離店後在網路評價上給出一顆星的負評，引起老闆不滿，便在拉麵店的粉絲專頁上公開情侶2人的社群網站帳號，雙方隔空交戰，引發爭議。

綜合媒體報導，一對情侶15日晚間前往位於台中學士路上的一間拉麵館準備用餐，該店中設有點餐機，情侶先點餐後在外等待約50分鐘，覺得等待時間過久，詢問店員後發現，使用點餐機後須再向店員領取號碼牌，方能依序叫號、入店用餐。

情侶2人覺得要再等一次太花時間，便要求退掉剛剛點餐的費用，並表示，雖然店家應允退費但態度不佳，店員更發出「呿」的聲音，才會在網路評價上留下「詢問號碼事宜店員態度口氣不佳」、「好聲好氣詢問店員，店員態度極差，還很大聲的『呿』，然後大力甩東西」。

看到情侶2人在評價給出一顆星負評，老闆不甘心，在粉絲專頁回嗆「前天來了一對天才情侶，不看告示，沒拿號碼牌等到生氣臭臉退錢還給敝店一星負評…坐在那邊滑手機看人家進進出出領號碼牌不會用眼睛看、用嘴巴問，還大聲怪起店家來了？…」。

老闆更表示，這種爛客人就是台灣的社會問題之一，本店員工很客氣親切，老闆則否認回應，文內更附上情侶2人的Instagram帳號，形同公審。

據《蘋果》報導，拉麵店老闆坦承的確有這件事，對此情侶中的小姐表示，個人親身體驗留下的評論並不認為有任何不妥，店家如果覺得評論內容有不實之處，可以溝通，但公開嘲諷再加上個人帳號被公開，面對許多網友私訊謾罵及新聞媒體報導，造成很大的壓力，她更呼籲，請網友不要再私訊侮辱、謾罵的訊息，希望這件事可以到此結束。

該件事情被放到「爆料公社」上引起許多網友回應，自己在開店的網友表示，「那麼在乎禮貌態度真的是被慣壞了，對我來說只要不是莫名其妙被罵髒話，態度都只是『個人感受』，別人煮麵給你吃，但不要認為店家對你態度要好是理所當然」；但另一派的網友則認為，公開情侶2人的個人帳號不妥，回應「只因為留了一顆星，就非得被店家公布IG上網公審嗎？我看了只覺得好可怕」。

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