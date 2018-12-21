12/21 各報重點新聞一覽

2018-12-21 07:08

自由時報

後龍衛生所 5年就拆了

苗栗縣後龍鎮衛生所在前縣長劉政鴻主政時發包興建、於二○一○年啟用，二○一五年因蘇迪勒颱風及杜鵑颱風侵襲，竟就導致衛生所廳舍南側外牆牆面藍色矽酸鈣板，有將近兩層樓高的板面脫落，廳舍不堪使用，人員被迫移至鄰近衛生所辦公。部分地方人士質疑斥資四千餘萬興建的廳舍，啟用才五年就出狀況，「難道工程是紙糊的」？

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小燈泡案 兇手判無期最高院撤銷

三歲女童「小燈泡」前年三月遭王景玉殘忍斷頸殺害，一審判王無期徒刑，二審考量他「行凶時已經是思覺失調症的半個俘虜」，辨識能力明顯降低而予減刑，雖仍判無期徒刑、褫奪公權終身，也要求王「刑後監護五年處分」，但最高法院認為，應再詳查王犯案時是否有心神喪失或精神耗弱等應減免刑責狀況，昨撤銷發回。

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賴清德籲兩岸合作 打擊共同敵人

行政院長賴清德昨天到金門視察小三通及防制非洲豬瘟措施時指出，非洲豬瘟對台灣有很大的危險性與挑戰性，防疫視同作戰；兩岸有共同的敵人及目標，包括需互相援助的天然災害、共同防疫的傳染病，不是只有彼此對抗而已。

詳見賴清德籲兩岸合作 打擊共同敵人。

蘋果日報

離譜 名醫校長醉鬧高鐵 列車緊急靠站 國防部火速拔官

「我要停！」「你代表誰？我代表國防醫學院！」國內腎臟科「教授級」名醫、國防醫學院校長林石化少將本月18日晚上搭乘高鐵北上直達車，因酒後失態，在列車上叫囂，不服列車長勸阻，更一度和乘客扭打，列車因此緊急停靠新竹站，強制上銬、保護管束約1小時，由友人帶離。國防部昨晚主動發新聞稿，強調林的行為有損官箴，調離現職，任陸軍司令部委員，後續將接受調查，依規懲處。

真相大白 不甘記過羞辱 蘇啟誠自殺 遺孀首發聲明「遺書未提假新聞」

我駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺過世即將滿百日前夕，真相終於大白。他的遺孀昨首度打破沉默，發聲明強調蘇的遺書內容並未談到假新聞造成的壓力，而是在完成上級交代的檢討報書後，開會前一天，表明「不想受到羞辱」遺言，以死明志。《蘋果》昨取得獨家消息指，蘇自殺是因開檢討會前一天接到外交部電話，告知蘇將被調回外交部、記一小過懲處，並「預告」辦事處全館人員年度考績丙等，讓蘇無法接受，發生憾事。

聯合報

韓國瑜想蓋賽馬場 將派官員到香港取經

高雄市長當選人韓國瑜昨天出席工商建研會座談時表示，許多人跟他建議已停產的中油高雄煉油廠可轉型，他覺得比較具體可行的是興建賽馬場，還可發展周邊產業鏈，上任後將請觀光局長到香港取經，並盤點現有資源，為高雄市政府開闢新財源。

鄭文燦罵豬隊友後 暖冬遊補助納入北桃竹

交通部觀光局「擴大國旅暖冬方案」昨調整為全國適用。原方案自由行補助部分，排除台北、桃園和新竹三市，桃園市長鄭文燦昨怒批「有太多豬隊友」，不改就發動立委要求撤換觀光局長；交通部昨開會拍板將北竹桃也納入，預計須再多投入三點二億元。

中國時報

外交官自殺 家屬指非關假新聞！蘇啟誠寧死不屈

外交部對日本關西機場事件檢討至今，駐日代表謝長廷始終認為，是假新聞造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺。不過，蘇啟誠遺孀昨出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。蘇妻希望「他們以後對職業外交官有一定的尊重」。

雙城論壇 柯P犀利解析！沒更好辦法前 先用兩岸一家親

台北市長柯文哲與上海市常務副市長周波在雙城論壇晚宴中，不約而同提及「兩岸一家親」，對於行政院祕書長卓榮泰曾表示，兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親，台北市長柯文哲20日回應，「你要問他，什麼叫可以親，不可以一家親，不然要兩家親、三家親、還是半家親？」

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