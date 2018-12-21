中南部、台北白天可達30度！週日起變天

2018-12-21 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（17日）各地晴到多雲，各地白天高溫可達25、26度以上，日夜溫差相當大。週日（23日）東北季風稍增強，下週一（24日）受東北季風影響，北部及東北部的氣溫有下降趨勢，高溫降幅比低溫顯著；這波東北季風水氣充足，迎風面的北部及東半部地區將會有斷斷續續的降雨，中南部雲量亦增多。

氣象局表示，今天夜晚清晨氣溫偏涼，預測在中部以北低溫約16、17度，其他地區低溫約18、19度，白天氣溫在暖陽照射下會明顯升高，預計各地高溫都可來到25、26度以上，中南部地區及台北盆地甚至有機會來到28至30度間，日夜溫差相當大。

氣象局預估，週六（22日）各地大多為晴到多雲的天氣，各地晨間氣溫低、日夜溫差相當大。週日（23日）東北季風稍增強，下週一（24日）受東北季風影響，北部及東北部的氣溫有下降趨勢。天氣方面，迎風面的北部及東半部地區將會有斷斷續續的降雨，中南部雲量亦增多。

空氣品質方面，21日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，北部半夜至上午局部區域可能「橘色提醒」等級；中部以南風速偏弱，擴散條件較差，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 28 17 ~ 29 21 ~ 30 17 ~ 27

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