老兵圓夢重返金門 難忘當年用機槍驅趕「水鬼」

曾在金門服役的蔡裕仁（左起）、簡武男、鄔中和，在衛福部南區老人之家協助下，終於重返金門，獲贈紀念酒1瓶。（記者吳正庭攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-12-20 23:51

〔記者吳正庭／金門報導〕衛福部南區老人之家幫助3名年逾70歲的院民、也是曾在金門服役的老兵圓夢，今天在金門大同之家協助下，3人重返金門，其中79歲的蔡裕仁曾在建功嶼、大膽島服役，對於50多年前對海上來犯的「水鬼」用機槍掃射的往事，仍歷歷在目。

3名老兵各有所長，有人是神槍手，有人專長素描；蔡裕仁曾在金門建功嶼待了半年，參加射擊比賽還得到「神槍手」稱號，獲當時第19師師長郝柏村頒給「戰地英雄蔡裕仁」獎牌。

蔡裕仁說，在大膽島擔任輕機關槍射手時，有一天晚上值零時到2時班，發現海上有異狀，昏暗的月色下看見不知名小船靠近，經回報上級獲准開槍，看到2名潛在水底的「水鬼」逃脫，開船的中國漁民跳船躲到大石頭下以免被機槍掃到；蔡裕仁說，那艘漁船早已被子彈打得千瘡百孔，躲在石頭的中國漁民上岸時，還一直說「都是為了生活，沒辦法」。

72歲的鄔中和，喜歡下棋、素描，1963年到金門，當時擔任裝甲兵中士。親眼目睹飛機把補給品空投到金門時，金門遭砲火四射，好像火燄之島，戰地的房屋、居民損傷無數。

76歲的簡武男，曾經在金門沙美守海防，提到金門幾乎每天都在烽火裡過生活，因為「單打雙不打」，每天早上輔導長都會帶隊清理宣傳單及砲彈殼交給連上處理，對於砲彈做的菜刀最鋒利，體會最深。

縣府表示，3名老兵符合「老兵召集令獎勵計畫」，所以到金門可以獲贈紀念酒；由於3人都是衛生福利部南區老人之家院民，金門縣大同之家主任楊志斌接獲相關訊息，主動表達協助之意，也讓3名老兵一下飛機，好像回到家的感覺。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/