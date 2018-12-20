小琉球麻花捲滯銷？小琉球1人1訊給韓總 「善心別被濫用」

2018-12-20 23:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕陳姓男子日前聲稱他在高雄生產的「小琉球麻花捲」自從蔡政府上任後就滯銷，還被人惡意砍單，向韓國瑜求助後，竟獲採購2000包，當成就職典禮伴手禮。消息傳回屏東小琉球，居民不滿地澄清說，陳男的「小琉球麻花捲」在高雄製造，不是真正產自小琉球，而且小琉球近4年觀光客持續增加，滯銷及觀光蕭條不知道何處傳來？已發起一人一訊，要韓國瑜愛心別被濫用！

自稱單親爸陳男日前帶著外包裝寫有「小琉球」字樣的麻花捲，向韓國瑜攔路陳情，還上節目大談觀光蕭條導致滯銷，但陳男只曾到小琉球學藝，現在在高雄營業，小琉球人不甘小琉球及麻花捲等名稱和名聲遭到外地業者消費。

「趕單都來不及怎會滯銷？」近年崛起的年輕麻花捲業者直言，這幾年訂單網購和散客都有，重點是訂單不斷還有增加趨勢，賣吃的就是不斷提升品質，滯銷不會沒理由，至於他自己，加班趕工都來不及了，納悶滯銷傳言何來？「真正的小琉球麻花捲滋味，來小琉球就知道！」

琉球鄉長陳隆進說，小琉球觀光蓬勃，2016年的風景園區公共造產收入盈餘高達2400餘萬元，全台最高，而4年來遊客數僅1年小跌1％，其他都是攀高，今年還可望再創新高，觀光局已在討論是否總量管制，以利環境永續，何來蕭條說法？本島觀光他無法置評，但小琉球觀光是蓬勃發展。

當地人擔憂陳男的舉動已標籤化小琉球業者，甚至衝擊觀光之嫌，不願小琉球及麻花捲產業長久建立下來的名聲受到影響，發起臉書一人一訊給韓國瑜活動，要他善心別被利用，本島、離島兩樣情。

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