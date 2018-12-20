阻卻非洲豬瘟經由金門入侵台灣 賴揆：發揚砲戰精神

2018-12-20 23:03

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長賴清德今天（20日）到金門視察小三通及防制非洲豬瘟的具體作法，他說，今年是823砲戰60周年紀念，期許所有同仁發揚當時成功擊退共軍侵略精神，發揮團結力量，共同阻卻非洲豬瘟經由金門傳入台灣。

賴清德說，非洲豬瘟對台灣有很大的危險性與挑戰性，防疫視同作戰，請相關單位嚴陣以待；農委會18日成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，近期將邀各縣市參加非洲豬瘟演習。

賴清德說，金門小三通成效良好，航班及貿易額皆增加，一年約180萬人次往返。金門也是全台第一個檢驗出有非洲豬瘟病毒肉製品的地區，顯見金門的防疫戰略地位重要性。

賴清德說，旅客若違規攜帶肉類，可處新台幣20萬元罰款，非一般家庭能負擔，盼宣導的同時，也需體恤民眾負擔沉重的罰款。

賴清德指出，1997年發生口蹄疫，當初撲殺400多萬頭豬，重創台灣養豬產業，影響逾1700億元，盼大家記取口蹄疫的經驗，做好非洲豬瘟的防疫工作。

賴清德說，兩岸有共同的敵人和共同的目標，共同的敵人包括需互相援助的天然災害、共同防疫的傳染病；共同的目標包含民眾的生活、健康及福祉。希望中國可與台灣及國際社會合作，讓防疫資訊公開透明，台灣在防疫工作上會更能勝任。

陸委會主委陳明通說，小三通是兩岸交流先驅，也是風險前沿，中國的非洲豬瘟自8月發生到現在的蔓延，凸顯中國政府治理失能的問題，台灣人民在中國生活發展，都應該注意相關風險。

農委會代主委陳吉仲說，非洲豬瘟在中國蔓延越來嚴重，昨天廣東已經淪陷，已有23省分、97個案例；為了免疫病透過金門小三通再到台灣，希望跨部會同仁採取最高標準，把每一個可能的風險，在金門就阻絕掉。

即將上任金門縣長的立委楊鎮浯說，縣政府未來會與對岸五通等相關口岸協商，希望在境外就把攜帶肉類到金門的可能性先行篩檢、阻絕掉。

賴清德對防檢疫細節非常在意，除了解安檢線上的X光機數量，也在小三通旅客出境的行李檢查處，臨時對旅客「隨機問答」，旅客也能正確答出違法攜帶肉品可能遭受鉅額罰款。

賴清德等一行人，明天將到金門大橋工地，關心大橋施工進度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/