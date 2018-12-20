醫病》肝癌腫瘤緊臨心臟橫膈膜 醫師這麼做

2018-12-20 22:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名71歲的阿嬤有C肝病史，2年前罹患肝癌，開刀切除部分肝臟，今年10月復發長了2公分腫瘤，且緊臨心臟和橫膈膜，再開刀危險，改以經皮射頻燒融治療，輔以超音波融合影像定位，精準插針電燒，腫瘤消失了，恢復良好。

台中榮總放射科醫師蘇德晟指出，射頻燒融是肝癌患者無法開刀、換肝的另一種選擇，是根除性微創治療，但腫瘤必小於5公分及少於3至4顆，把射頻電針經皮插入肝腫瘤，以70到100度電燒讓腫瘤壞死，復發率只比開刀稍高，表皮留下針孔大小的傷口。

這名阿嬤肝癌復發，在左肝又長了一顆腫瘤，由於年紀大，位置又緊貼心臟和橫膈膜，要再切除肝臟風險高，改以射頻燒融治療，為精準插針電燒，將斷層掃描影片融合超音波定位，治療時可鎖定腫瘤位置，輔以超音波做插針電燒，減少心臟跳動和呼吸時橫膈膜起伏而失準。

蘇德晟為阿嬤電燒肝腫瘤約1個小時，治療後腫瘤消融，肝臟只剩腫瘤壞死組織，之後會逐漸被人體吸收，術後2天就出院。

中榮放射線部主任蔡志文提醒，B、C型肝炎患者是肝癌的高風險族群，每半年應追蹤檢查腫瘤指數、腹部超音波，避免長期熬夜、飲酒和濫用藥物，感到疲倦時也要特別留意。

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