穩定大高雄供水！淨水場增擴建 日出水量增20萬噸

2018-12-20 23:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司南工處因應高屏溪豪雨濁度高，推動坪頂淨水場擴建工程、增建大泉淨水場，總計增加日出水量20萬噸，提升整體處理能力，穩定大高雄地區供水，未來也能支援台南用水。

高雄民生用水仰賴高屏溪，但每逢颱風豪雨，原水濁度飆高，高雄有6座淨水場，濁度一旦飆破6000NTU，水公司採取減量供水，緊急調度南化水庫，調配供應民生用水。

南工處斥資約50億元，推動曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫，擴建坪頂淨水場、增建大泉淨水場，並加大嶺口送水管線工程，其中坪頂淨水場從原本日供水量50萬噸，擴建增加到60萬噸， 同時增建廢水處理設備，近來完工啟用。

水公司更租用海軍陸戰隊大泉營區，占地7公頃，增建大泉淨水場，力拚明年底前完工，屆時可日供水量10萬噸；總計2座淨水場增加日供水量20萬噸，滿足高雄用水需求。

值得一提的是，營區原有10口深水井，過去是海軍陸戰隊用來取水，供應給整個左營區軍港，水公司保留大泉營區3口抗旱井，約1萬5000噸水源，規劃作為備援用水。

水公司說，嶺口送水管線長達12公里，從旗山嶺口到燕巢鳳山厝，加大管線出水量從6萬噸增為10萬噸，並增設4.7萬噸配水池，已於今年完工啟用。

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