衛武營建築榮獲Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃獎

2018-12-20 22:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心以建築特色扣合地域故事，結合地景、產業的設計元素，開放式空間消彌藝術與民眾界線等原因，榮獲「Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃」獎項。

由《Shopping Design 設計採買誌》舉辦「2018 Taiwan Design Best 100」，今年以「Design New Wave」為主題，衛武營國家藝術文化中心脫穎而出，獲得今年「Taiwan Design Best 100 年度建築及空間規劃」獎項。

主辦單位表示，衛武營獲獎原因是啟用後帶進國際展演活動，成為活絡地方藝文能量的重要角色，建築特色扣合地域故事，如結合地景（榕樹）、產業（貨輪）的設計元素，以開放式公共空間的思維，消彌藝術與民眾的界線，既具有國際高度，又貼近在地生活。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營由荷蘭麥肯諾建築師事務所創辦人法蘭馨‧侯班，以衛武營都會公園、高雄港等在地景觀意象為發想設計，在建築中帶入榕樹樹洞、海浪起伏、船舶吃水線等建築語彙，由榕樹廣場貫串歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳四大廳院與戶外劇場。

簡文彬指出，衛武營佔地3.3公頃，是全世界最大單一屋頂劇院，規劃出無大門無圍籬的形式，保有公園般的開放性，希望使藝術與民眾能更加親近，成為「眾人的藝術中心」。

衛武營國家藝術文化中心榮獲「Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃」獎項。（記者陳文嬋攝）

衛武營國家藝術文化中心榮獲「Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃」獎項。（記者陳文嬋攝）

衛武營國家藝術文化中心榮獲「Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃」獎項。（記者陳文嬋攝）

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