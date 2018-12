衛武營建築榮獲Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃獎

2018-12-20 22:46

〔記者陳文嬋/高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心以建築特色扣合地域故事,結合地景、產業的設計元素,開放式空間消彌藝術與民眾界線等原因,榮獲「Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃」獎項。

由《Shopping Design 設計採買誌》舉辦「2018 Taiwan Design Best 100」,今年以「Design New Wave」為主題,衛武營國家藝術文化中心脫穎而出,獲得今年「Taiwan Design Best 100 年度建築及空間規劃」獎項。

主辦單位表示,衛武營獲獎原因是啟用後帶進國際展演活動,成為活絡地方藝文能量的重要角色,建築特色扣合地域故事,如結合地景(榕樹)、產業(貨輪)的設計元素,以開放式公共空間的思維,消彌藝術與民眾的界線,既具有國際高度,又貼近在地生活。

衛武營藝術總監簡文彬表示,衛武營由荷蘭麥肯諾建築師事務所創辦人法蘭馨‧侯班,以衛武營都會公園、高雄港等在地景觀意象為發想設計,在建築中帶入榕樹樹洞、海浪起伏、船舶吃水線等建築語彙,由榕樹廣場貫串歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳四大廳院與戶外劇場。

簡文彬指出,衛武營佔地3.3公頃,是全世界最大單一屋頂劇院,規劃出無大門無圍籬的形式,保有公園般的開放性,希望使藝術與民眾能更加親近,成為「眾人的藝術中心」。

衛武營國家藝術文化中心榮獲「Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃」獎項。(記者陳文嬋攝)

