暖冬天氣晴！ 各地晴到多雲日夜溫差大 中南部空品差

2018-12-20 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕明天繼續放晴！好天氣預計到週末，不過由於今年冬天屬暖冬，日夜依然溫差大，出門記得適時調整衣物；中南部的空品差，中南部的朋友出門記得要做好呼吸道保護措施喔！

據《中央氣象局》預報，明天（21日）各地的天氣是晴到多雲的型態；而隨著明、後2天的天氣回暖，北部地區及馬祖易出現局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾多注意。

天氣風險公司表示，明天各地晴朗舒適，好天氣將持續到12月22日，日夜溫差大。

溫度方面，明天中部以北的氣溫，低溫約16、17度，其他地區的低溫約18、19度，夜晚與清晨的氣溫仍偏涼；而白天時，氣溫在暖陽照射下會明顯升高，預計各地高溫都可來到25、26度以上，中南部地區及臺北盆地甚至可能達到28至30度間。

氣象局提醒，日夜溫差相當大，民眾若需一大清早出門，別忘了多加件衣物；也須注意之後的氣溫變化，而適時調整衣物。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、金門縣與連江縣等19個縣市的紫外線指數僅中量級；南投縣、台東縣與澎湖縣等3個縣市達高量級。

氣象局提醒，身處在紫外線指數達高量級的民眾，出門在外請記得做好防曬準備，並盡量待在陰涼處。

空氣品質方面，明天（21日）由於受東北風影響，迎風面北部以及東半部的擴散條件較好，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部以南因風速偏弱，擴散條件較差，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

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