暖冬補助納入北桃竹 王國材：好政策大家搶就順應民意

2018-12-20 21:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部觀光局18日宣布擴大暖冬補助方案，國人自由行住宿補助未納入台北、桃園、新竹市，引發3縣市首長、立法委員、觀光業者反彈，觀光局今晚緊急宣布納入後又遭批研議不周延、政策髮夾彎，交通部代理部長王國材表示，當初暖冬旅遊本意就是要幫助住宿率較低的宜、花、東、高、屏5縣市，擴大暖冬旅遊雖有提全部補助、補助50%等方案，但想說把這雪中送炭的方案延續，所以就決定補助住宿率較低縣市，不能說研議不周延，只是研究的方向不同。

王國材表示，暖冬旅遊方案的確有提升約20%住房率，擴大暖冬旅遊就是以這樣的精神擴大到其他縣市，方案對外宣布後，這3個住宿率較高縣市所表現出來的企圖心，雖然有給交通部壓力，但這也代表這些縣市願意爭取更多補助好好推展它們的觀光，讓特色行程、景點讓更多旅客知道，好上加好，那交通部就應該要全力協助。交通部推出一個政策大家搶著要，順應民意沒有髮夾彎。

王國材指出，台灣國旅市場一年1.83億人次，是國外來台旅客的18倍之多，不過有90%都是一日遊，若能透過住宿補助，將許多一日遊旅客變成過夜旅客，對於台灣觀光產業發展很重要，因為內需市場可以支撐國內觀光產業，交通部必須跟地方一起合作。

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