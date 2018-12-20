志光40週年頒200萬元獎助學金 歷年已發1696萬

2018-12-20 21:42

〔記者林曉雲／台北報導〕補教龍頭志光教育科技集團邁向第40個年頭，今天舉辦「40週年感恩晚會」，共頒出200萬元獎助學金，歷年獎助學金已達1696萬元。

志光教育科技集團總裁林進榮表示，志光一路走來，始終如一，以幫助學員上榜為目標，不論在師資的遴選、課程的規劃、同仁的教育訓練、各項輔考系統的建立、甚至發展多品牌，提供多元的學習管道，都是以這樣的價值為中心。

為善盡社會責任，總裁林進榮於民國93年成立「志光慈善會」，用行動落實「嘉惠學子、急難救助、生活照護」的目標，歷年來發放之獎助學金已達1696萬元，加上各項社會急難救助金額累計逾2700萬元，嘉惠近百所學校之莘莘學子。林進榮總裁期勉青年學子們，未來進入社會有良好的發展，並能有力量回饋給更多需要幫助的人。

會中亦邀請曾受慈善會獎助的同學一起分享他們的故事。成功考取102專技高考會計師徐昌宏，當年度從2500名申請獎助學金學子中脫穎而出，他表示，除了對他有實質的幫助外，更令他產生被肯定的自信心，進而成功考取會計師。

林子聖升大學時，以最後一名考進科大，在22歲應屆畢業那一年，成功考取5項公職類科：105鐵路特考佐級電子工程、105高考電力工程、105普考電力工程探花、105台電新進僱用人員甄試儀電運轉維護類北區狀元、105台水操作類。

蔡雅涵則是憑藉著一股熱忱和助人志向，僅花兩年時間以非本科系考取106司法特考，她希望能藉自己的例子，拋磚引玉。

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