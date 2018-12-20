彰化分局要送「電動小哈雷」耶誕禮物 家長全瘋了！

2018-12-20 21:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕係金ㄟ！彰化縣警局彰化分局將在平安夜送出「電動小哈雷」作為耶誕禮物，今天下午才在粉專貼文，短短4小時就有366次分享，800筆留言，因為只要在粉專貼文下按讚留言並tag2位好朋友，就有機會抽到這台小孩夢寐以求的「電動小哈雷」！

彰化警分局彰化分局今年歡慶警察節時，首度推出粉專貼文下按讚留言抽「電動小哈雷」的活動，讓家長全都大瘋，也讓粉專按讚從原本3000多，爆增到7、8000多，尤其是開直播的現場抽獎，全場氣氛high到最高點。

彰化分局第五組組長吳銘添表示，由於粉專累積按讚數已達9600多，為了慶祝粉專按讚破1萬，今天特別推出歲末年終抽獎送，並選在24日下午4點開啟直播及抽獎，將在平安夜送出粉絲耶誕禮物。

吳銘添強調，如果粉專按讚數超過10000的話，將當場抽出1名粉絲，贈送1台電動小哈雷喔；並特別推出加碼活動，只要按讚數超過12000的話，就會加碼多抽1台贈送喔！ 除了夢幻版的「電動小哈雷」以外，還有SPALDING籃球1顆、葡萄碗盤組3組、安全帽8頂。

今天許多家長一得知又有按讚留言抽電動小哈雷活動，立馬就上網完成；許多家長都說，「電動小哈雷」幾乎是小朋友參觀警局最愛的體驗活動，如今有機會可以把「電動小哈雷」搬回家，說什麼也要揪親朋好友一起來參加，真的希望能夠把夢幻版的耶誕禮物搬回家！

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