來交大觀月！光雕點燈 越夜越美麗

2018-12-20 20:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕交通大學「觀月計畫 #define moon_」光雕展今晚點燈，今年以月的圓缺變化，象徵年末終始新的出發，利用旋轉動力燈具，結合校園社團活動，燈光璀璨，是市民拍照打卡的城市新地標。

交大校長張懋中說，今年負責「觀月計畫 #define moon_」設計師，是交大畢業校友葉韋錚、鄭任翔及黃彥翔，擅長跨界合作，透過新媒體元素，創建實體數位造景，觀月計畫的設計理念回溯60年代的「太空熱」，登上月球象徵著人類對宇宙最直接的好奇與探索，也是人類想像力與實踐力的終極成果。

「觀月計畫 #define moon_」作品由9座旋轉動力燈具組成，透過不同的觀看角度，都呈現不同美感，也透過光影的變化，讓交大的夜晚越來越美，展出到明年2月19日，邀請民眾來交大感受月亮的變化，體驗新媒體帶來的視覺震撼與美景。

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