暖冬補助爭議遭鄭文燦點名下台 周永暉：尊重

2018-12-20 20:33

首次上稿 19:49

更新時間 20:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局擴大國旅暖冬方案今晚緊急轉彎，將原先排除的台北、桃園和新竹市納入。外界好奇，當初觀光局提案版本計畫全台納入，為何最後又要排除3市，是否有其他考量？對此，觀光局長周永暉今坦言，當初沒想到各界會對方案這麼熱衷，對於媒體問及桃園市長鄭文燦直接點名要求下台，周永暉則沉默數秒，接著掛掉電話。

交通部稍早發布新聞稿指出，擴大國旅暖冬遊方案在團體旅遊部分已全面全國實施，至於國人自由行部分，衡酌地方各界都能支持及期待參與此次之擴大國旅暖冬方案，且尊重今天立法院交通委員會決議。因此，「擴大國旅暖冬遊方案」獎勵自由行住宿活動納入台北、桃園、新竹等3市，提供旅客多元旅遊選擇，預計再投入3.2億元，增加25萬個客房住用數，預估可再帶動約50萬人次前往深度旅遊，觀光局也呼籲各縣市展現地方特色與台灣好客精神積極行銷，擴大國旅效益。

外界質疑，當初擴大暖冬方案原本未排除3市，為何最後仍決定以5成住宿率排除台北、桃園、新竹。觀光局長周永暉坦言，當除沒想到各界會對暖冬方案這麼熱衷，觀光局當初綜合考慮決定用住房率這個指標，因為3市相較之下住房率確實較高，如今立院已作成決議觀光局也尊重，希望能在農曆年前帶動買氣。

另，關於桃園市長鄭文燦直接點名觀光局長下台，周永暉聞訊先是短暫沉默，隨即掛掉記者電話。但隔了20分鐘後又回電解釋自己手機突然沒電，他表示，很了解鄭文燦為人，非常溫和，兩人沒有什麼問題，尊重鄭身為地方首長的發言。

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