龍崎掩埋場水保計畫重發照 環團怒嗆：抗爭到底

2018-12-20 19:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎掩埋場（南區事業廢棄物綜合處理中心）預定地位於世界級的白堊泥岩自然地景，引起地方強烈抗爭，反對開發，牛埔里長陳永和更為此投入市長選舉，拿下近12萬票。不過，台南市水利局今天針對水保計畫重新發照，讓原本暫停施工的水保工程得以復工。消息傳出，引起環團強烈反彈，痛批政府無視12萬民意，且違背承諾，言而無信，令人痛心，將抗爭到底。

水利局長彭紹博說，龍崎案的開發業者歐欣公司不服南市府的停工處分，向行政院農委會提出訴願，農委會日前做出審查決定，認為南市府的停工處分為無理由，且水保計畫不能只部分核准。

水利局：農委會審查訴願結果 市府必須遵守

他說，農委會是上級機關，做出的訴願結果，市府必須遵守，因此重新核發龍崎案水保計畫。

彭紹博無奈地說，此案是中央經濟部核定，建不建是中央的權責，去年監院報告也已講得很明確，不可以「民意不同意」為由，而不發施工許可，地方政府沒有理由不發。此案籌設期限為明年3月，中央對掩埋場的興建與否必須要有明確政策，否則地方根本很難為。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，這根本是掩耳盜鈴、欺騙世人的做法，政府根本已喪失台灣價值，全世界沒有國家會拿自然地景來做掩埋場。這次市長選舉，陳里長拿下近12萬票，政府口口聲聲說要尊重民意，顯然政府距民意太遠。黃煥彰痛批政府強姦民意、背棄承諾，他們將會抗爭到底！

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