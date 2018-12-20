創世募寒士尾牙宴 啟德機械捐款響應還助掛宣傳紅布條

2018-12-20 21:01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕財團法人創世基金會新竹分院規劃在新竹火車站後站廣場席開115桌的寒士尾牙宴，新竹縣啟德機械起重公司董事長胡漢龑今天不但率先捐助20桌，還將出動大型吊車懸掛紅布條宣傳這項活動，邀請各界共襄盛舉。

「寒士吃飽30尾牙宴」、「啟德邀您共助弱勢」今天在啟德機械起重公司舉辦的記者會中，這2條長約3公尺的大紅布條高掛吊車上，顯得相當醒目。

胡漢龑說，創世基金會雖然是財團法人，但卻沒有財團與大企業支持，啟德機械認同創世服務理念，率先捐助20桌寒士尾牙宴團圓餐食，讓弱勢家庭在歲末年終之際能有一頓溫飽，也期盼社會大眾響應創世照顧植物人的義舉，讓社會更加溫暖。

創世新竹分院院長曾綿美說，由衷感謝啟德機械的善心義舉，第29屆寒士吃飽30尾牙宴將於明年元月27日在全台16處同步辦理，新竹場預計在新竹火車站後站廣場席開115桌，照顧的對象皆為窮苦弱勢，活動訊息發佈至今募款僅達3成，懇請社會大眾廣施援手，認助500元一份應急紅包，或合力認桌5000元團圓尾牙宴，愛心專線：03-5231137。

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