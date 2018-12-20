注音符號100歲！北市打造有趣互動裝置

2018-12-20 21:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕ㄅ、ㄆ、ㄇ注音符號100歲了！台北市文化局與新銳藝術團隊合作，導入科技技術，打造「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」互動公共藝術裝置，今日起在捷運大安森林公園站陽光大廳展出，注音符號的抱枕散落在捷運站，讓民眾感受漢字的趣味，藝術裝置將展至明年2月22日止。

教育部於1918年正式公布注音符號，37個注音符號成為學習漢字書寫與發音的必經過程，也是全球獨有、台灣唯一使用的發音系統，還是時下年輕學子溝通的代號。

迎接注音符號百歲生日，文化局與新銳藝術團隊豪華朗機工與PIMIYA合作，將符號視覺化，印製在色彩鮮豔的抱枕上面，抱枕內置感測元件與聲響零件，搖晃抱枕就會發出相對應的讀音，該藝術裝置昨展出，有不少人搶先體驗。

文化局表示，藝術裝置作品「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」刻意用注音符號，可以想成是「懂不懂瞭不瞭」、「等不到禮拜六」、「鬥不倒老闆」等文字，這也是藝術團隊讓民眾發揮想像，創意許多中文字，展期間的每週六將有街頭藝人在大安森林公園站表演，吸引民眾前往參與體驗藝術裝置。

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