穿破鞋做公益 89歲「不老騎士」康爺爺病逝

2018-12-20 19:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總是穿著破舊的老鞋，「不老騎士」康建華爺爺，投入軍旅25年，退伍後的40多年歲月，全心投入公益，就算鞋子又老又舊，覺得只要能穿就好，多年來當志工，還捐錢給多個社福團體，日前因病離世，社福團體都感念康爺爺的無私付出！

康爺爺最令人津津樂道的就是，在80歲考上重型機車駕照，成為「不老騎士」還跨國壯遊，康爺爺「活到老，學到老」的人生態度，令人感佩。

康爺爺從軍中退役後，就在台中租屋、但生活非常節儉，省下的錢都拿來捐款作公益；20多年前，因為看到慈濟志工投入衛爾康火災的人間關懷，康爺爺決定投入慈濟志工行列，不只捐錢，也身體力行做志工。

原本身強體健的康爺爺，去年因為跌倒，只好轉到彰化市中彰榮家居住，仍然堅持數十年如一日的生活紀律，每天3、4點起床就沐浴、禮佛，晚上8點就上床睡覺，前幾個月因身體不適住院，上個月底離開人世。

因為康爺爺都在慈濟當志工，跟其它志工如同家人，在志工協助下，陪同康爺爺在中國的家族成員，一起把康爺爺的骨灰、遺物，搭機來到康爺爺的安徽老家，完成「不老騎士」人生最後的心願。

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