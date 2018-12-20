又見棄養！大媽騎車載大麻袋 倒出「4隻小狗」落跑

2018-12-20 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕狠心！一名大媽日前被拍到騎車載著一個麻布袋，結果麻布袋打開一倒，裡面竟跑出4隻小狗，等到確定所有小狗都被她趕下車後，大媽則趕緊騎車離開現場。

一名朱姓網友昨在臉書上PO出監視器畫面，並氣憤的寫道，「這個人渣，狗不（結）紮到處丢狗，終於抓到兇手」。只見影片中一名大媽在到四下無人的時候，將放在機車前墊的麻布袋打開並著急地狂甩，直到藏在裡面的4隻小狗全被她一一倒出後，她才趕緊騎車逃逸。慌張之餘，這名大媽連麻布袋都直接丟在路旁，留下4隻不停吠叫的小狗。

朱姓網友還憤怒的說，「一批批小狗都往菩提丢，害我永遠養不完！」且因為狗園監視器已清楚拍到大媽的車牌，更讓她不知道既然兇手都在眼前了，到底「該不該提告」。

對此許多 網友紛紛留言「告死他，不能縱容」、「支持提告，車牌都曝光了！」、「真的太狠心」、「結紮很難是不是啦」、「一次4隻，這是4個生命耶」、「遲早有天換她被丟掉山上」、「看她丟的方式根本就不愛狗吧」。

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