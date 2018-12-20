非豬肉也要罰！ 桃機查獲多起旅客攜帶肉品入境

2018-12-20 18:55

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園機場20日仍查獲數起旅客攜帶肉品入境案件，由於並非豬肉製品，故開罰金額為三萬元。

其中一對篤信回教的穆斯林老夫婦從大陸蘭州來台旅遊，因飲食習慣攜帶雞肉腸和牛肉腸入境，遭查獲開罰三萬元。

另有一名台灣籍的陳姓女子中午從大陸深圳搭機返台時，行李中夾帶真空鴨肉製品、水果，同樣遭到海關關員攔查，被處以罰鍰3萬3000元。

桃園機場二期航廈入境的動植物防疫檢查檯上，也發現遭旅客棄置的鴨翅、滷蛋及大骨肉等真空包食材，防檢局人員研判，應是外籍旅客抵達台灣後發現相關檢疫規定及罰則，才會將這些食物棄置於該處。

關務署台北關呼籲，為全力防堵非洲豬瘟疫情、嚇阻旅客從疫區違規攜帶豬肉製產品入境，農委會於18日凌晨0時起將裁罰基準調高至20萬元，第二次起開罰100萬元。從口蹄疫、禽流感疫區攜帶禽肉等入境開罰3萬元，攜帶其他肉類遭查獲則開罰1萬元，呼籲旅客勿以身試法。若旅客擔心自己攜帶的物品屬於違規項目，可前往「紅線應申報櫃檯」詢問海關人員是否可以攜帶入境，以免受罰。

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