總爺藝文中心冒出「怪怪地下道」 還積滿泥水…

2018-12-20 20:07

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆總爺藝文中心紅樓前最近出現一座「怪怪的人行地下道」，裡面還積滿泥水，讓遊客大感突兀，原來它是「麻豆糖業大地藝術祭」的裝置藝術作品，不是真的地下道，注滿泥水也是要引起大家注意，不少人「大驚小怪」，成功引起話題。

總爺藝文中心首度舉辦2019麻豆糖業大地藝術祭，明年2月1日起展至3月3日，在麻豆總爺藝文中心、中華街日式宿舍、龍泉車站舊址及10所學校展出53組創作者60組作品，以麻豆與糖業為軸，打造一個交織著歷史、植物、農產、地景、文化和生活的立體地圖。

部分藝術創作近日完工，藝術家廖建忠的「人行地下道」就是亮點作品之一，以木板和鐵管仿地下道搭建，還在積滿泥水的地下道入口拉起「封鎖線」，許多遊客不明究理，覺得在歷史建築場域建造地下道「很怪」，也沒有「出口」，不知道要走去哪裡？甚至感到積滿泥水的入口很「危險」。

原來它不是真的一座人行地下道，台南市文化局文化園區管理科長黃瓊瑩說，它是藝術作品，不是針對「糖業」本身去回應，是帶到了「大地」場域來創作。

廖建忠的創作構想在於突顯生活在城市中的人對行人步道、地下道習以為常，但在偏鄉麻豆小鎮的居民生活空間中，對行人需求的建設缺乏，他用人行道的藝術作品突顯城鄉建設差距，並透過人行地下道的空間特質，將麻豆、雲嘉南地勢低窪區經常淹水的歷史突顯出來，讓人思考台灣農業和城鎮發展被邊緣化問題。

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