搶拍片》幾米施魔法 淡海輕軌超美登場

2018-12-21 17:59

〔記者簡亭宇／台北報導〕

北台灣首條輕軌列車於12/23即將通車，第一條是營運的路線為淡海輕軌綠山線，首站從紅樹林站出發，到末站崁頂站，共11個車站，全線搭乘僅需25分鐘左右。

淡海輕軌是全台首例國車國造的列車，車廂內特別設計大面玻璃窗，讓淡水的山海景色可以一覽無遺，並全線請到知名藝術家幾米，以繪本《閉上眼睛一下下》為創作主軸，在各站設計不同的公共藝術，利用繪本中的小女孩帶領遊客搭輕軌玩淡水之外，作品也與各站景色呼應，讓搭乘的民眾可以逐站蒐集不同的幾米作品。

另外一個將藝術帶入車站的例子，在各國旅客交匯的台北機場捷運，郭源元、徐薇薈、賴冠仲3位台灣藝術家，在車站大廳發表個人創作品，打造藝術長廊「亞洲藝站」，展品預計展示到2019年3月初期，藉由藝術品與運輸工具的結合，讓通勤過程中多了生活亮點。

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