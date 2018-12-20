桃機今再開出20萬罰單 檢舉攜帶中國豬肉獎金最高500萬

2018-12-20 18:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕為防堵中國的非洲豬瘟疫情影響台灣，農委會已經調高裁罰基準，違規攜帶疫區豬肉品來台首犯就罰20萬元，第二次罰100萬元，今天桃園機場再度查獲來自中國的豬肉腸製品，開罰20萬元，防檢局也歡迎民眾檢舉，檢舉屬實最高可拿到500萬元獎金。

防檢局指出，旅客違規攜帶肉品入境的裁罰案件，從12月18日提高裁罰額度後，累積開罰20萬元的案件數已經累積來到4件，18日當天2件，昨天1件，今天再桃園機場再度出現1件違規。

防檢局統計，查獲案件數18日共9件，其中從疫區攜帶豬任品來台被裁罰20萬元的有2件、3萬元6件、1萬元1件，昨天共5件違規，裁罰20萬元1件、3萬元4件，今天共6件違規，裁罰20萬元1件、3萬元4件、1萬元1件。

防檢局再度呼籲，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法，民眾如有走私動物或動物產品之情資，歡迎向該局提出檢舉，免費檢舉專線為0800-039131，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元獎金。

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