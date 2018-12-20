花信遲到！ 信義梅花初綻 預估元旦大開

2018-12-20 18:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕天氣慢慢轉冷，南投信義鄉梅花初綻，今年受暖冬影響，開花普遍延後，比往年約晚1週，農會說，梅花開花需要水氣，近來溫、溼度未能配合，僅能看見花苞，若接下來的東北季風能如預期帶來低溫、水氣，信義的梅花就能在月底綻放，元旦可望大開，花期則可到明年1月底。

目前在農會附近的梅園，已有零星梅樹開花，少數早開梅樹，已開出1成花況，雖然花開不多，但在梅樹下就能聞到淡淡清香，感受信義梅鄉的冬日氣息；農會總幹事黃志輝，今也邀請各界貴賓現場製作梅子泡菜，搶先品嘗酸甜嗆辣的泡菜滋味。

農會表示，今年梅花將從海拔高的烏松崙梅區，一路往山下的風櫃斗、牛稠坑，以及土場等地綻放，像烏松崙目前已有不少梅樹結滿花苞，耶誕節將進入開花期。

本週日（23日）在農會梅子夢工廠也有「踏雪尋梅」開幕活動，屆時將有2000份園遊券，以及300份梅子泡菜DIY供遊客免費體驗，盼讓遊客認識梅鄉的多元物產與風情。

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