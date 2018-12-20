醫病》女大生臉部抽痛長水泡 原來是帶狀疱疹惹禍

2018-12-20 18:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名21歲吳姓女大生，日前左側臉頰、頸部和前胸突然出現嚴重抽痛，吃了止痛藥效果也不明顯，讓她痛到上課無法專心，幾天過後臉頰等疼痛處更冒出密密麻麻的成串水泡，讓她嚇得不敢出門，趕緊就醫檢查才確診是「帶狀疱疹」，經服用抗病毒藥物和抗神經痛的止痛藥治療2週後，症狀明顯改善，讓她恢復往日自信。

亞大醫院感染科主治醫師張為碩今天表示，這名女大生因近日忙著社團期末成果發表，經常和社團成員相約練習忙到日夜顛倒，某天左臉頰、左頸部及左前胸開始出現「如燒灼和電擊般的抽痛」，幾天後痛處更冒出一串串的水泡，讓她難過到不敢出門。

張為碩表示，患者在朋友陪同下到院，確診是「帶狀疱疹」，經給予抗病毒藥物及抗神經痛的止痛藥物治療後，2週後水泡就消失，疼痛感也消失，完全不需使用止痛藥。

張為碩指出，帶狀疱疹俗稱皮蛇，是水痘帶狀疱疹病毒造成的疾病，一般民眾首次接觸此種病毒，都是小時候感染水痘造成，當水痘痊癒後，此病毒為避免被免疫系統徹底摧毀，會潛伏在人體的神經節中，一但因太過勞累、熬夜、感冒，造成人體免疫系統低落時，病毒便會活化，並沿著其分佈的神經皮節散布，造成帶狀疱疹。

張為碩指出，老年人因免疫機制衰退，加上身體出現慢性病，帶狀疱疹過去是長者常見的疾病，但近來不少年輕人因作息不正常熬夜看書、玩手機、泡夜店，或者某段時間壓力大，讓帶狀疱疹有年輕化的趨勢，但因一開始只有疼痛症狀不明顯，通常要等出現水泡才會被診斷出來。

張為碩提醒，此時若水泡中含有病毒，可能造成接觸傳染，也可能併發神經痛，且若水泡破掉，更可能在皮膚留下疤痕，一般皮膚症狀會於2至3週內痊癒，但神經痛則需視個人體質，有些人要長達3個月才會完全康復。

張為碩也提醒，今年12月1日開始政府降低口服抗病毒藥物的健保給付門檻，民眾當身體或臉部單側出現癢、疼痛或刺痛的狀況，建議立刻就醫，才能早期診斷、早期治療，避免出現嚴重併發症。

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