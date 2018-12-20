苗市獲前瞻2100萬改善市區道路 人手孔蓋下地

2018-12-20 20:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所透過前瞻計畫，獲內政部營建署2100萬元經費補助，近日展開市區中山路、為公路、橫車道等路面重新鋪設，並將絕大部分的人手孔蓋下地，公所預計25日前完成，請用路人包涵並遵守施工單位交管。

近年來，路平為民眾所關注，苗栗市公所透過前瞻計畫，獲內政部營建署2100萬元經費補助，展開市區中山路、為公路、橫車道、忠貞路等路面重新鋪設。

市公所工務課指出，施工路段有為公路到建功地下道的中山路路段，中山路到國華路的為公路段，及橫車道、忠貞路，範圍達3公里。

因施工道路都是10米以上的市區重要交通道路，考量用路人通行，採「半半施工」方式，先刨鋪一邊，另一邊仍開放通行，公所請用路人包涵並遵守施工單位交管。

工務課指出，於重新刨鋪前，公所也與電力、電信、自來水、天然氣等管線單位協調，除縣府污水下水道、寬頻管線礙於後續維修沒有下地，其餘管線單位都同意配合下地。

工務課表示，此波中山路、為公路、橫車道、忠貞路等路面重新鋪設工程，預計25日完工，公所也持續透過前瞻，向中央爭取經費改善，預計下一條將改善民族路；至於中正路建功國小以南，則因縣府尚在進行污水下水道工程，也得待工程結束，才能徹底整平。

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