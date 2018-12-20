澳洲普芬蒸汽火車志工「瘋台灣」 二度拜訪阿里山林鐵

2018-12-20 19:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕68歲的澳洲鐵道迷約翰，1972年得知台灣曾送直立式蒸汽火車給澳洲後，就對台灣蒸汽火車產生興趣，後來知道阿里山森林鐵路還在營運，更心生嚮往，終在去年來台搭乘阿里山林鐵，一圓40年的夢想。意猶未盡的他，日前二度來台，今天還特地到林鐵處拜會處長黃妙修，交換保護珍稀鐵道文化資產的心得。

1950年出生的約翰，喜歡研究森林植物、生態與人文，也是個鐵道迷，是普芬蒸汽火車營運志工之一。

約翰年輕時，因為台灣贈送直立式蒸汽火車給澳洲，才知道太平洋的一端有個島國叫做台灣，後來接受各國年輕人到他家打工換宿，進一步接觸到台灣年輕人，發現阿里山森林鐵路名氣竟然如此響亮，打定主意一定要來搭乘！

退休之後，時間比較充裕，約翰終在去年踏上旅途，完成首要目標「搭乘阿里山森林鐵路」，雖然當時奮起湖以上路段尚未通車，但已讓約翰感動萬分，大讚台灣政府願意花大錢維護阿里山林鐵，真得很令人敬佩。

去年因為時間匆促，約翰無法多了解台灣的歷史人文風情，決定再來一次，在熱情的台灣友人帶領下，細細品味台灣的人情味。

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