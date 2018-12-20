冬至不只吃湯圓！澎湖特有飲食雞母狗、菜繭

2018-12-20 18:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一年一度的傳統節氣冬至，當台灣各地紛紛準備熱湯圓過節之際，離島的澎湖則因地理位置阻隔，發展出獨特的節慶應景文化，以菜繭及雞母狗食品為主，不僅充滿濃厚的地方特色，更是澎湖先民艱困奮鬥的象徵。

由於早期澎湖先民生活困苦，在冬至節慶時，沒有能力準備三牲祭拜，家戶就以米捏製成各種雞、狗、豬等家畜家禽造型，蒸熟後就能食用，不僅祭拜祖先，也能庇佑六畜興旺，同時祈求來年的豐收；經過時代演變，也加入鴨、兔子、乳牛、鯉魚、南瓜等形狀，甚至小熊、貓熊等，而且五彩繽紛。

雞母狗是澎湖冬至替代祭祖三牲的製品，以糯米團揉製而成，寓意為「六畜興旺」，因此取名為會下蛋繁衍的「雞母」，因為用糯米團製作，就像「麵猴」一樣，所以稱之為雞母狗或是雞母猴，取名的由來就是用麵猴製作的雞母，台語發音直接翻成國語，久而久之就成為澎湖特有的飲食文化。

另外，澎湖還會捏製一種稱作「菜繭」的米食，也是傳統的冬至食品，「菜繭」台語發音是「菜幹」，做法是先將糯米浸水，用石磨磨漿再揉製成糰後，就可用來包餡，而餡料主要分成葷和素兩種，材料都以高麗菜、香菇、筍絲為主，再加上其他配料而成，包好後捏成半月形，蒸熟後即能食用，蒸好後還帶有濃濃米香，也是很受歡迎的冬至應景美食之一！

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